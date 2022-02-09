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Дальнее зарубежье 09.02.2022 23:15

Байден поговорил с Макроном после визита французского президента в Россию и Украину

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и Украину, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки в среду.

«Президент поговорил с президентом Макроном этим утром», - заявила Псаки во время-пресс-конференции Белого дома. Она отметила, что ожидает и других разговоров президента с европейскими коллегами в течение этой недели.

7 февраля президент Франции Макрон встречался в Москве с президентом Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была центральной темой визита французского президента.

8 февраля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Тэги: США, БАЙДЕН, МАКРОН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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