Байден поговорил с Макроном после визита французского президента в Россию и Украину

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после визита французского лидера в Россию и Украину, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки в среду.

«Президент поговорил с президентом Макроном этим утром», - заявила Псаки во время-пресс-конференции Белого дома. Она отметила, что ожидает и других разговоров президента с европейскими коллегами в течение этой недели.

7 февраля президент Франции Макрон встречался в Москве с президентом Путиным. Их переговоры продолжались более пяти часов. Деэскалация вокруг Украины была центральной темой визита французского президента.

8 февраля Макрон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.