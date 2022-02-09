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СНГ 09.02.2022 23:20

Посольство Беларуси в Украине опротестовало вывешивание флага белорусской оппозиции в городе Днепр

Посольство Беларуси в Киеве выразило недовольство заменой государственного красно-зеленого флага республики на бело-красно-белый флаг оппозиции у здания горсовета украинского города Днепр (бывший Днепропетровск).

«Посольством республики Беларусь в Украине с глубоким разочарованием воспринята информация о замене у здания городского совета Днепра государственного флага республики Беларусь на символику коллаборационистов и карателей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении на сайте белорусского диппредставительства, опубликованном в среду.

Посол Беларуси Игорь Сокол направил обращение мэру города Борису Филатову, заявив, что «данное решение городских властей оскорбляет лучшие чувства большинства белорусов, с трепетом относящихся к государственным символам республики Беларусь, под которыми белорусский народ выстроил свое суверенное и независимое государство».

Сокол выразил готовность встретиться с Филатовым, чтобы привести веские аргументы для возвращения к конструктивному взаимодействию городов и регионов Беларуси и Украины, сообщило посольство.

Мэр Днепра в ответ заявил, что замена государственного флага Беларуси на бело-красно-белый на «Аллее многонационального города» была инициативой горожан, а не чиновников. «Красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый. Еще раз подчёркиваю, мы - местное самоуправление, и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта «бюджета участия», - написал Филатов в Facebook.

«Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей», - добавил Филатов.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА, ФЛАГ, ИНЦИДЕНТ


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