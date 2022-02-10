АЭС в Эстонии сможет заработать только в 2040г - Eesti Energia

Модульный ядерный реактор в Эстонии может начать работу только примерно в 2040 году, прогнозирует председатель правления энергоконцерна Eesti Energia Хандо Суттер.

"Малых модульных реакторов, подходящих для Эстонии, пока нет, надеемся узнать о них подробнее к 2030 году", - сказал Суттер в интервью порталу ERR, а также добавил, что если к этому времени такие реакторы будут работать, можно будет изучить их безопасность и пригодность для эстонского рынка, а также принять решение о строительстве электростанции.

Суттер пояснил, что в настоящее время самые маленькие ядерные реакторы имеют мощность 1200 МВт, что не подходит для Эстонии, поскольку потребление энергии в стране летом, в период наименьшего потребления, составляет всего 700 МВт. Однако, по его мнению, достичь климатических целей во всем мире без атомной энергии невозможно.

По информации портала, вопрос появления атомной электростанции в Эстонии становится все актуальнее. С учетом изменившегося в ЕС отношения к ядерной энергетике и энергокризиса, атомная электростанция может быть построена в стране уже в 2031 году, а не в 2035 году, как планировалось ранее.

"Еврокомиссия предложила признать ядерную энергетику "зеленой". Эту инициативу поддерживают Франция, Польша и ряд других стран ЕС. Актуальна она и для Эстонии, поскольку разговоры о строительстве атомной электростанции в нашей стране ведутся уже много лет", - отмечает ERR.

Компания Fermi Energia, планирующая построить АЭС в стране, предложила правительству поторопиться с принятием регулирующих норм. В Канаде предполагается построить малый модульный реактор нового типа уже к 2027 году, по окончании строительства выяснится, подходит ли данная технология для внедрения в Эстонии.

"В условиях высоких цен на электричество мы пересмотрели графики и сделали эстонскому правительству такое предложение - если оно быстрее решит вопрос с регуляцией, можно построить атомную электростанцию раньше. Самый прогрессивный план - к 2031 году", - сказал член совета Fermi Energia Сандор Лийве.

Он добавил, что покрыть растущее потребление электроэнергии в странах Евросоюза в будущем без новых атомных станций не получится. Прежде всего, это связано с намерением ЕС перевести транспорт на электрическую тягу.

"В Европе очень высокие цены на электроэнергию, и если мы в ЕС хотим электрифицировать и транспорт, то потребление будет расти. Без новых атомных станций мы не сможем получить электричество климатически нейтральным способом", - пояснил Лийве.