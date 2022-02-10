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СНГ 10.02.2022 14:38

ОДКБ в 2022 году проведет три военных учения в Казахстане

Войска Организации Договора о коллективной безопасности в 2022 году проведут три совместных учения в Казахстане, по одному - в Таджикистане и Киргизии, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"На территории Республики Казахстан планируем провести (...) командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ "Взаимодействие-2022" с отработкой задач в целях урегулирования кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе", - заявил Сидоров на брифинге в четверг.

По его словам, также в 2022 году в Казахстане пройдет специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2022" и учение по материально-техническому обеспечению войск ОДКБ "Эшелон-2022".

"Совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, как и в прошедшем году, будет ориентирована на рассмотрение антитеррористической тематики", - сказал Сидоров.

Он отметил, что также в этом году состоится совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) ЦАР "Рубеж-2022" в Таджикистане, где будут отработаны задачи по применению сил для противодействия международным террористическим организациям.

"На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне", - сообщил Сидоров.

"Хотел бы обратить внимание на сугубо оборонительный характер военного сотрудничества в формате ОДКБ, что было подчеркнуто в заявлениях глав наших государств", - подчеркнул сообщил начальник Объединенного штаба.

Он добавил, что страны-участницы организации намерены продолжить оснащение войск ОДКБ современным вооружением и военной техникой "для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам".

В начале января мирные митинги, начавшиеся в городе Жанаозене на западе Казахстана, переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В ряде регионов начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего от действий преступных банд пострадал самый крупный город республики - Алма-Ата.

С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения. 6 января на фоне массовых беспорядков во всех регионах Казахстана был введен критический, "красный" уровень террористической опасности.

С целью нормализации ситуации в Казахстане были задействованы силы ОДКБ.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Тэги: ОДКБ, КАЗАХСТАН, УЧЕНИЯ


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