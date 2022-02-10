Уоллес заявил, что 1 тыс. британских солдат приведены в готовность на случай гуманитарного кризиса на Украине

Лондон приводит в готовность 1 тыс. военных на случай гуманитарного кризиса на Украине, при отправке в страны региона эти солдаты в боях участвовать не будут, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.
Как сказал он телерадиокорпорации BBC, "вторжение на Украину спровоцирует гуманитарный кризис, и эти солдаты способны реагировать на это, а также усиливать союзников, которые находятся на переднем крае событий".
"Но мы разместим их не для боевых действий, мы первым делом отправим их для обеспечения устойчивости и гарантий наших партнеров по НАТО", - уточнил министр.
Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.
Как сказал Уоллес, в случае отправки британских солдат и при ухудшении обстановки в регионе они смогут как защитить самих себя, так и страны, где они будут дислоцироваться. Уоллес подчеркнул, что речь идет об оборонительных, а не "наступательных" мерах.
Он напомнил также о подготовке Лондоном санкций против РФ на случай ее вторжения на Украину. Уоллес уточнил, что ограничительные меры могут затронуть поставки энергоносителей, финансовые институты, а также конкретных лиц.
Как ожидается, Уоллес 11 февраля посетит Москву. В британском посольстве в РФ сообщили, что планируются его переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.
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