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Дальнее зарубежье 10.02.2022 15:13

Уоллес заявил, что 1 тыс. британских солдат приведены в готовность на случай гуманитарного кризиса на Украине

Лондон приводит в готовность 1 тыс. военных на случай гуманитарного кризиса на Украине, при отправке в страны региона эти солдаты в боях участвовать не будут, заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Как сказал он телерадиокорпорации BBC, "вторжение на Украину спровоцирует гуманитарный кризис, и эти солдаты способны реагировать на это, а также усиливать союзников, которые находятся на переднем крае событий".

"Но мы разместим их не для боевых действий, мы первым делом отправим их для обеспечения устойчивости и гарантий наших партнеров по НАТО", - уточнил министр.

Россия неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины.

Как сказал Уоллес, в случае отправки британских солдат и при ухудшении обстановки в регионе они смогут как защитить самих себя, так и страны, где они будут дислоцироваться. Уоллес подчеркнул, что речь идет об оборонительных, а не "наступательных" мерах.

Он напомнил также о подготовке Лондоном санкций против РФ на случай ее вторжения на Украину. Уоллес уточнил, что ограничительные меры могут затронуть поставки энергоносителей, финансовые институты, а также конкретных лиц.

Как ожидается, Уоллес 11 февраля посетит Москву. В британском посольстве в РФ сообщили, что планируются его переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.

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