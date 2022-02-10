Визит Макрона в Москву стал началом процесса урегулирования украинского кризиса - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан расценивает визиты президента Эмманюэля Макрона в Россию и на Украину 7-8 февраля как необходимые для урегулирования украинского кризиса.
"Ситуация чрезвычайно серьезная и чрезвычайно тревожная, не следует это недооценивать, нужно осознавать реальность ситуации", - заявил глава МИД Франции в четверг радиостанции France inter.
"И то, что была долгая беседа между президентом Путиным и президентом Макроном, - это начало процесса. Назовем это так. Когда каждый высказывается очень твердо, иногда в резкой манере, но когда все выкладывается на стол. Нужно начинать этот процесс, и он был начат по инициативе президента республики. Это очень важно сделать", - сказал Ле Дриан.
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