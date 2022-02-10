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ТЭК 10.02.2022 15:01

Кишинев не исключил продления сроков аудита долга Молдовагаза перед Газпромом

Сроки проведения аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом"могут быть продлены по согласованию компаний, считает советник президента Молдавии, представитель правительства в наблюдательном совете "Молдовагаза" Вячеслав Негруцэ.

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