Телефонных контактов Путина с Байденом не запланировано - Кремль

Точной даты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока нет, но при необходимости лидеры могут весьма оперативно о нем договориться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенты могут весьма оперативно решить созвониться и обсудить текущие вопросы. Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике президента", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина с Байденом. "Пока об этом речи не идет", - сказал Песков.