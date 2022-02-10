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СНГ 10.02.2022 14:36

Телефонных контактов Путина с Байденом не запланировано - Кремль

Точной даты телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом пока нет, но при необходимости лидеры могут весьма оперативно о нем договориться, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президенты могут весьма оперативно решить созвониться и обсудить текущие вопросы. Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике президента", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, планируется ли телефонный разговор Путина с Байденом. "Пока об этом речи не идет", - сказал Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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