Испытания Спутника V в виде спрея подходят к концу - Гинцбург

Клинические исследования назальной формы вакцины против коронавируса "Спутник V" находятся в стадии завершения, сообщил в четверг глава центра им.Гамалеи Минздрава России, Александр Гинцбург.

"Клинические испытания интраназальной вакцины завершаются, после регистрации она может успешно использоваться для ревакцинации, так как благодаря созданию дополнительного барьера для инфекции она особенно эффективна против высококонтагиозного "омикрона", - приводятся слова Гинцбурга из интервью сербской газете "Политика" в твиттере Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Ранее во вторник Гинбург сообщил "Интерфаксу", что клинические испытания "Спутника V" в виде спрея проходят успешно, и для скорейшего начала ее применения обсуждается возможность сокращения сроков исследований. По его словам, рассматривается вариант сокращения числа прошедших испытания добровольцев, данные которых необходимо представить для регистрации препарата.

31 января Гинцбург сообщал, что испытания назальной формы вакцины могут занять до 2,5 месяцев.

Минздрав России 12 октября одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Правительство выделило на проведение I-II фаз клинических исследований интараназальной формы вакцины 187,8 млн руб. При этом выпуск препарата на рынок планируется уже в первой четверти 2022 года, сообщила 30 декабря пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на разработчиков вакцины.

Как сообщил ранее Гинцбург "Интерфаксу", вакцина в виде спрея для носа в будущем может быть использована для вакцинации детей младше 5 лет.