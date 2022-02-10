Точки соприкосновения с Западом по расширению НАТО не вырисовываются - Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не видит точек соприкосновения с Западом по вопросу нерасширения НАТО на восток.

Российский министр напомнил заявление президента РФ об убежденности Москвы в том, что расширение НАТО будет грубо нарушать обязательства, принятые лидерами всех стран ОБСЕ на саммитах в Стамбуле и Астане, и предложил совместно искать общеприемлемые подходы к обеспечению безопасности и Украины, и европейских стран, и РФ.

"Не могу сказать, что у нас здесь вырисовываются какие-то точки соприкосновения, но надеюсь, что сегодняшние переговоры позволили нашим британским коллегам лучше понять то значение, которое для РФ имеет вся эта проблематика", - заявил он на пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс.