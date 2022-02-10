Центробанки Азербайджана и Турции планируют проекты в области финансовых инноваций

Центробанк Азербайджана заинтересован перенять опыт Турции в области применения стандартов на финансовых рынках.

Об этом было заявлено в ходе встреч делегации ЦБ Азербайджана в Стамбуле с различными финансовыми институтами Турции.

«В ходе встреч стороны обменялись мнениями по вопросам обучения и развития в финансовом секторе Турции, применения профессиональных и квалификационных стандартов на финансовых рынках, перспектив применения турецкого опыта в нашей стране в этих сферах и возможностей дальнейшего сотрудничества», - отмечается в информации ЦБ Азербайджана.

В ходе визита делегация ЦБ встретилась с заместителем председателя Центробанка Турции Эмрахом Шенером и высоко оценила нынешнее состояние сотрудничества между госструктурами обеих стран. «Обсуждены планы дальнейшего расширения и активизации этого сотрудничества в будущем, в частности возможности реализации совместных исследовательских проектов в области финансовых инноваций», - сообщает ЦБА.

Х.Насирзаде