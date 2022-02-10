Smartavia в марте возобновляет прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания Smartavia с 5 марта возобновляет прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

«Рейсы из Санкт-Петербурга в Баку и обратно будут выполняться по субботам. Авиабилеты уже в продаже», - говорится в сообщении пресс-службы авиаперевозчика.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан», вылет из аэропорта Пулково будет производиться в 16:30, прилет в Баку в 21:15 по местному времени.

Обратный рейс – вылет из Баку в 22:15 и прилет в Санкт-Петербург в 01:15 по местному времени.

Авиабилеты на рейсы Smartavia можно приобрести на сайте и во всех офисах продаж.



Н.Аббасова