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СНГ 10.02.2022 14:52

Запад использует Зеленского, чтобы вывести Москву из равновесия - Лавров

Запад использует президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы вывести Россию из равновесия, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Зеленский призывает не паниковать. Но видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия от всей этой истерики несет украинская экономика и украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний, когда эвакуируются сотрудники посольств, когда граждане англосаксонских страны призываются к тому, чтобы поскорее с Украины уехать", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров продолжил: "Мы уже, кстати, задумались сами: может именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег".

"Это очень печально", - подчеркнул министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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