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ТЭК 10.02.2022 15:23

Цены на нефть перешли к росту

Нефтяные котировки растут в четверг, участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:56 подорожали на $0,45 (0,49%) - до $92 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,68 (0,76%) - до $90,34 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,76 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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