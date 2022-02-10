Президент Азербайджана отправил в отставку главу SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровнага Абдуллаева. Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано на сайте главы государства в четверг. Другим распоряжением президента, Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана. Б.Рустамбеков

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