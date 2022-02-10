Путин заявляет о готовности России инвестировать в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин подтвердил настрой России на развитие экономического сотрудничества с Казахстаном, сообщил о подготовке крупных проектов.

"Мне приятно констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем 34%, до 26 миллиардов долларов, темп хороший", - сказал Путин на встрече в Кремле в четверг с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент РФ добавил, что у России и Казахстана "есть, над чем работать: у нас есть крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении". "Общий объем российских инвестиций превысил 18 миллиардов долларов. Так что будем работать и дальше", - сказал Путин.