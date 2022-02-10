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Дальнее зарубежье 10.02.2022 20:05

Боррель заявил, что направил ответ ЕС на письмо Лаврова по гарантиям безопасности

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что он ответил от имени стран ЕС на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по вопросам европейской безопасности.

"Я ответил от имени государств-членов ЕС на письма, которые они получили от министра Лаврова", - написал в четверг в твиттере глава дипломатии ЕС.

"Напряженность и разногласия должны разрешаться путем диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и обращению вспять наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также в Белоруссии", - говорится в сообщении Борреля.

Со своей стороны постпредство РФ при ЕС сообщило, что в четверг постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннику Балфоорт, которая по поручению Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени глав МИД 27 стран-членов ЕС.

"Данный документ является реакцией на послание министра иностранных дел Российской Федерации по тематике неделимости безопасности, направленное 28 января 2022 г. главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады (опубликовано 1 февраля 2022 г.)", - напомнило постпредство в своем коммюнике.

В документе отмечается, что при этом Балфоорт пояснила, "что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности".

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