Экономика ЕС вырастет на 4% в 2022 г, в 2023 г рост замедлится до 2,8%

Экономика Европейского союза вырастет на 4% в 2022 году после подъема на 5,3% в 2021 году, а в 2023 году рост замедлится до 2,8%, прогнозирует Европейская комиссия.

ВВП еврозоны в 2022 году увеличится также на 4%, в 2023 году ожидается подъем на 2,7%.

Согласно прогнозу, опубликованному в ноябре прошлого года, ЕК ожидала, что экономика Евросоюза в текущем году вырастет на 4,3%, в 2023 году - на 2,5%. В отношении ВВП еврозоны прогноз роста на 2022 год составлял также 4,3%, на 2023 год - 2,4%.

В третьем квартале 2021 года совокупный объем ВВП стран еврозоны достиг допандемийного уровня, а в течение 2022 года полностью восстановятся экономики всех стран-членов ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Однако после сильного восстановления экономической активности, начавшегося весной прошлого года и продолжающегося до начала осени, рост в странах ЕС, по оценкам, замедлился до 0,4% в последнем квартале 2021 года с 2,2% в предшествующем", - отмечается также в пресс-релизе.

Среди факторов, приводящих к замедлению, перечисляются продолжающаяся пандемия COVID-19, проблемы в логистических цепочках и дефицит поставок, а также инфляционное давление, связанное с сильным ростом цен на энергоресурсы.

Между тем прогноз инфляции был пересмотрен в сторону ее большего ускорения. Так, показатель в еврозоне в 2022 году, как ожидается, составит 3,5% (ранее прогнозировалось 2,2%) против 2,6% в 2021 году, но опустится до 1,7% в 2023 году (ранее ожидалось снижение до 1,4%).

Прогнозы инфляции для ЕС на 2022 и 2023 года составляют соответственно 3,9% и 1,9% против ранее озвученных 2,5% и 1,6%.

В первом квартале 2022 года потребительские цены в еврозоне вырастут на 4,8% после подъема на 4,6% по итогам четвертого квартала прошлого года, согласно прогнозу. При этом инфляция останется выше 3% до третьего квартала и замедлится до 2,1% в последнем квартале на фоне ослабления проблем в цепочках поставок и снижения цен на энергоресурсы. Еврокомиссия также ожидает, что уровень инфляции опустится ниже целевого показателя ЕЦБ в 2% уже в 2023 году.

Согласно прогнозу ЕК, ВВП Германии вырастет на 3,6% в текущем и 2,6% в следующем году. В ноябре регулятор прогнозировал подъем соответственно на 2,7% и 1,7%.

Прогноз для экономики Франции на 2022 год понижен до 3,6% с 3,8%, на 2022 год - понижен до 2,1% с 2,3%.

ВВП Италии, как ожидается, поднимется на 4,1% и 2,3% в 2022 и 2023 годах (предыдущий прогноз - 4,3% и 2,3%), ВВП Испании - на 5,6% и 4,4% (ранее прогнозировалось 5,5% в 2022 г. и 4,4% в 2023 г.).