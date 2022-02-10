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ТЭК 10.02.2022 18:59

Зависимость Великобритании от импорта газа вырастет до 70% к 2030г - FT

Великобритания, уже импортирующая свыше половины потребляемого природного газа из Норвегии, Катара и России, увеличит долю импорта до 70% к 2030 году, показывает анализ Financial Times.

В 2040 году Великобритания сможет удовлетворять свои потребности в газе за счет внутренней добычи всего на 20%, а к 2050 году показатель упадет до 15%, свидетельствует анализ, проведенный газетой на основании официальных прогнозов британского нефтегазового регулятора Oil and Gas Authority и Комитета по изменению климата (Climate Change Committee, ССС).

В последнее время вопрос энергетической безопасности в Великобритании вышел на передний план на фоне скачка цен на энергоносители и опасений по поводу перебоев поставок из-за геополитических рисков. Также британская нефтегазовая отрасль находится под давлением из-за критики со стороны экологических организаций и активистов.

Ранее на этой неделе единственный представитель партии "зеленых" в парламенте Великобритании Кэролайн Лукас призвала правительство прекратить выдачу новых лицензий на бурение скважин в Северном море.

Министр энергетики страны Грэг Хэндс, в свою очередь, выступил против поспешных мер, отметив, что более продуктивный путь - постепенное наращивание мощностей по производству электроэнергии из возобновляемых источников.

"Если мы дернем рубильник и одним днем перекроем наш внутренний источник газа, мы создадим угрозу для энергетической безопасности, рабочих мест и промышленности, и только повысим зависимость от импорта", - сказал он.

Добыча нефти и газа в Великобритании сокращается после достижения пика в конце прошлого тысячелетия. Страна поставила себе цель достичь углеродной нейтральности к 2050 году, но она также стремится максимально эффективно использовать оставшиеся в Северном море запасы углеводородов, пишет FT.

В прошлом году британские власти выдали разрешения на разработку шести проектов в Северном море, однако активисты добились сворачивания одного из них, у Шетландских островов. В этом и следующем году одобрения ожидают еще около 10 проектов, по данным консалтинговой компании Westwood Global Energy Group.

Добыча газа в британском Северном море в текущем году составит около 32 млрд кубометров, по оценке регуляторов. К 2030 году добыча упадет до 17,5 млрд кубометров, а к 2050 году составит всего 2,7 млрд кубометров.

Тем временем спрос на газ в Великобритании, при сбалансированном сценарии, составит 56 млрд кубометров в 2030 году и снизится до 18,3 млрд кубометров в 2050 году, согласно прогнозу ССС.

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