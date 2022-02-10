Власти ОАЭ планируют ослабить ограничения к 15 февраля

Власти ОАЭ планируют к 15 февраля постепенно отменить антиковидные ограничения, поскольку за последнее время число зараженных вирусом значительно сократилось, сообщает газета Кhaleej Тimes.
"Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA) в своем еженедельном брифинге по Covid-19 объявило, что развлекательным заведениям и общественному транспорту разрешат увеличить максимальную загрузку. Все ограничения по количеству людей на мероприятиях в помещениях, торговых центрах, а также в туристических местах будут полностью сняты к середине февраля", - пишет издание.
Как отмечает газета, каждый эмират будет самостоятельно регулировать допустимое число посетителей, а также сможет ужесточать или ослаблять меры на свое усмотрение.
Власти напомнили, что ношение масок и соблюдение социального дистанцирования в ближайшее время отменяться не будет. Более того, соблюдение мер будет контролироваться и, в случае ухудшения ситуации с COVID-19, правила будут пересмотрены.
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