Международные резервы РФ с 28 января по 4 февраля выросли на $0,8 млрд

Международные резервы России на 4 февраля составили $634,9 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 28 января международные резервы равнялись $634,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,8 млрд.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
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