В Польшу прибыли 350 британских спецназовцев

В Польшу в рамках усиления восточного фланга НАТО в четверг прибыла группа из 350 британских спецназовцев, сообщило местное радио со ссылкой на главу министерства обороны Мариуша Блащака.

"Солдаты, которые сегодня прибывают в Польшу, хорошо известны нашим солдатам особенно из шестой воздушно-десантной бригады. Они неоднократно вместе выполняли миссии в разных частях света", - цитирует радио слова Блащака.

Министр заявил, что прибытие британских солдат указывает на солидарность стран НАТО. Он напомнил, что в районе города Ожиша в Варминьско-Мазурском воеводстве на севере Польши уже дислоцированы 250 британских солдат, которые помогают полякам охранять границу с Белоруссией.

Ранее в четверг Блащак напомнил, что британский контингент присутствует в Польше с 2016 года. По словам министра, осенью 2021 года он был усилен служащими инженерных войск, которые оказывают польским солдатам помощь в возведении заграждения на границе с Белоруссией.