Блинкен обсудил со Столтенбергом ответ Запада на ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшую координацию для решения ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении госдепа.

"Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о дальнейшей координации трансатлантического ответа на сохраняющиеся российские угрозы Украине. Госсекретарь Блинкен заверил в приверженности Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству и консультациям с партнерами и союзниками", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что Блинкен вновь указал на готовность США ввести быстрые и жесткие меры против России в случае военной агрессии с ее стороны против Украины.

"Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг обсудили дипломатические усилия, направленные то, чтобы призвать Россию к деэскалации и принять участие в содержательном и взаимном диалоге, а также (обсудили - ИФ) перемещение войск США и союзников для укрепления восточного фланга альянса", - отмечается в нем.