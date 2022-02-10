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СНГ 10.02.2022 18:45

Блинкен обсудил со Столтенбергом ответ Запада на ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил дальнейшую координацию для решения ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении госдепа.

"Госсекретарь Энтони Блинкен провел сегодня разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о дальнейшей координации трансатлантического ответа на сохраняющиеся российские угрозы Украине. Госсекретарь Блинкен заверил в приверженности Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству и консультациям с партнерами и союзниками", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что Блинкен вновь указал на готовность США ввести быстрые и жесткие меры против России в случае военной агрессии с ее стороны против Украины.

"Госсекретарь Блинкен и генсек Столтенберг обсудили дипломатические усилия, направленные то, чтобы призвать Россию к деэскалации и принять участие в содержательном и взаимном диалоге, а также (обсудили - ИФ) перемещение войск США и союзников для укрепления восточного фланга альянса", - отмечается в нем.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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