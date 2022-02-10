В Азербайджане спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 632 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 725,777 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 7 779 случае заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 28). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 972 человек.
От COVID-19 вылечились 665,909 тыс. (+5 797 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 50 тыс. 896 человек.
За сутки медики провели 19 491 тест на коронавирус против 19 314 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 335,593 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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