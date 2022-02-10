Столтенберг обсудил с Зеленским дальнейшую помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что альянс продолжит оказывать Киеву политическую и практическую помощь.

"Провел разговор с президентом Зеленским относительно наращивания Россией сил вокруг Украины. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему ценному партнеру", - написал Столтенберг в четверг в твиттере.

Он также вновь заявил о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации и к движению "по пути диалога".