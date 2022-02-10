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СНГ 10.02.2022 19:47

Столтенберг обсудил с Зеленским дальнейшую помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что альянс продолжит оказывать Киеву политическую и практическую помощь.

"Провел разговор с президентом Зеленским относительно наращивания Россией сил вокруг Украины. НАТО продолжит оказывать политическую и практическую поддержку нашему ценному партнеру", - написал Столтенберг в четверг в твиттере.

Он также вновь заявил о том, что НАТО призывает Россию к деэскалации и к движению "по пути диалога".

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Тэги: НАТО, УКРАИНА, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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