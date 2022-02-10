Путин заявил о поддержке Токаева, отметил возвращение жизни в Казахстане в спокойное русло

В Казахстане жизнь вернулась в стабильное и спокойное русло, в обществе всецело поддерживается курс руководства страны на решение масштабных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне. Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по Организации Договора о коллективной безопасности, удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон, порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Казахстана.

При этом, отметил Путин, ОДКБ убедительно продемонстрировала способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников.

"Сейчас Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев) делает все, чтобы обстановка окончательно нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все, чтобы поддержать президента Казахстана", - сказал президент РФ.

В начале января в Казахстане произошли масштабные волнения из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Они переросли в массовые беспорядки с сотнями жертв. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алматы. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения, в страну временно вводились силы ОДКБ.