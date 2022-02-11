США и Дания обсуждают новое соглашение об оборонном сотрудничестве

США и Дания начинают переговоры о новом соглашении о сотрудничестве в области обороны, направленном на укрепление партнерства в области безопасности, говорится в заявлении Госдепартамента, распространенном в четверг.

"Соединенные Штаты приветствуют предложение начать переговоры о новом Соглашении о сотрудничестве в области обороны, о которым было объявлено сегодня премьер-министром Дании Метте Фредриксен", - отмечается в нем.

В заявлении Госдепа отмечается, что "когда это соглашение будет заключено, это позволит нашим странам углубить наше тесное партнерство в области безопасности, еще больше укрепить сотрудничество в операциях НАТО и вместе внести вклад в дальнейший рост трансатлантической безопасности".

В датском министерстве обороны в свою очередь отметили, что переговоры начнутся в ближайшие месяцы. В ведомстве подчеркнули, что соглашение "пойдет на пользу как Дании, так и США, а также - европейской безопасности".