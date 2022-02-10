Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0227 GBR   2.3 TRY   0.1255

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 89.66 +0.30 Brent 91.55 +0.77

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 10.02.2022 19:34

Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $92,42 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в четверг, повысившись примерно на 1%.

Участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на $0,87 (0,95%) - до $92,42 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,03 (1,15%) - до $90,69 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,76 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста на 1,5 млн баррелей.

Объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.

Тем временем ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета картеля.

Так, в 2020 году, по оценке аналитиков ОПЕК, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млн б/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с).

Эксперты сохранили оценку спроса на первый и второй кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, прогноз на третий и четвертый кварталы повышены на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.

Нефтетрейдеры также следят за ходом переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые ведутся в Вене. Целью переговоров является восстановление соглашения от 2015 года, и, если она будет достигнута, Тегеран в обмен на приостановку ядерной программы получит возможность возобновить поставки топлива на мировой рынок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть стабильна после умеренного роста накануне, Brent у $91,55 за баррель Нефть снова подорожала после выхода данных о падении запасов в США Цены на нефть перешли к умеренному снижению Цены на нефть возобновили рост после двух сессий снижения Нефть продолжает дешеветь Нефть ускорила падение

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]