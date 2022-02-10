Цены на нефть ускорили подъем, Brent - $92,42 за баррель

Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в четверг, повысившись примерно на 1%.
Участники рынка оценивают данные о запасах топлива в США и следят за геополитической обстановкой в нефтедобывающих регионах.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на $0,87 (0,95%) - до $92,42 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $1,03 (1,15%) - до $90,69 за баррель.
Как стало известно накануне, запасы нефти в США на минувшей неделе упали на 4,76 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста на 1,5 млн баррелей.
Объемы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, сократились на 2,8 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,6 млн б/с.
Тем временем ОПЕК сохранил оценку спроса на нефть в 2020-2021-2022 годах, следует из отчета картеля.
Так, в 2020 году, по оценке аналитиков ОПЕК, мир потребил 90,97 млн б/с (оценка месяц назад - 90,98 млн б/с), в 2021 году - 96,65 млн б/с (предыдущая оценка - 96,63 млн б/с), в 2022 году потребление, как ожидается, вырастет на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с (ранее - 100,79 млн б/с).
Эксперты сохранили оценку спроса на первый и второй кварталы 2022 года - 99,13 и 99,75 млн б/с соответственно, прогноз на третий и четвертый кварталы повышены на 30 и 20 тыс. б/с - до 101,32 и 102,92 млн б/с соответственно.
Нефтетрейдеры также следят за ходом переговоров по ядерной сделке с Ираном, которые ведутся в Вене. Целью переговоров является восстановление соглашения от 2015 года, и, если она будет достигнута, Тегеран в обмен на приостановку ядерной программы получит возможность возобновить поставки топлива на мировой рынок.
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