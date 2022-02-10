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СНГ 10.02.2022 19:40

РФ продолжает переговоры и готовит ответы США и НАТО - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не связывался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поскольку консультации французского лидера еще не завершились.

"Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме, мы готовим ответ и в НАТО, и Вашингтон. Президент Франции, действительно мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но и с европейскими странами, с американскими партнерами, я так понимаю, что они еще не закончились", - сказал Путин в четверг журналистам по итогам переговоров с президентом Казахстана, отвечая на вопрос, состоялся ли его телефонный разговор с Макроном.

"Пока такого разговора не состоялось", - сказал президент России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, США, НАТО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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