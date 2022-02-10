РФ продолжает переговоры и готовит ответы США и НАТО - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что пока не связывался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, поскольку консультации французского лидера еще не завершились.

"Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме, мы готовим ответ и в НАТО, и Вашингтон. Президент Франции, действительно мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но и с европейскими странами, с американскими партнерами, я так понимаю, что они еще не закончились", - сказал Путин в четверг журналистам по итогам переговоров с президентом Казахстана, отвечая на вопрос, состоялся ли его телефонный разговор с Макроном.

"Пока такого разговора не состоялось", - сказал президент России.