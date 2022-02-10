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Дальнее зарубежье 10.02.2022 19:51

США направили в Польшу группу истребителей F-15

Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО", сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи Украины", - говорится в сообщении.

По сообщению командования, помимо патрулирования американские самолеты будут отрабатывать с союзниками в регионе действия против воздушных и наземных целей.

Ранее в четверг Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыла группа стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре таких бомбардировщика.

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Тэги: США, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПОЛЬША


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