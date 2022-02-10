В МИД РФ выражают глубокую озабоченность продолжающимися ударами Израиля по Сирии: это может спровоцировать резкую эскалацию обстановки

В Москве вызывают глубокую озабоченность продолжающиеся удары Израиля по целям на сирийской территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они (удары - ИФ) являются грубым нарушением суверенитета САР и способны спровоцировать резкую эскалацию обстановки", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ, "такие действия создают серьезные риски для международного гражданского авиасообщения". "Не говоря уже о том, что непрекращающиеся атаки на сирийские военные объекты приводят к снижению боевого потенциала ВС САР и негативно отражаются на эффективности предпринимаемых сирийцами и их союзниками усилий по ликвидации террористического присутствия в этой стране", - подчеркнула Захарова.

"Последовательно и решительно выступаем против превращения Сирии в арену вооруженного противоборства третьих стран. Вновь настоятельно призываем израильскую сторону воздерживаться от подобных силовых акций", - заявила она.

Захарова сослалась на информацию российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, согласно которой в ночь на 9 февраля четыре истребителя ВВС Израиля выпустили несколько управляемых ракет по объектам в районе населенного пункта Кисва Дамасской провинции. Затем с оккупированных Голанских высот Израилем был нанесен удар десятью ракетами класса "земля-земля" по позициям подразделений сил противовоздушной обороны САР. Восемь из них были уничтожены средствами ПВО российского производства, стоящими на вооружении сирийских вооруженных сил.

По данным ЦПВС, в результате обстрелов погиб один и ранено пятеро сирийских военнослужащих.

МИД Сирии в своем заявлении выступил с решительным осуждением израильской атаки, предупредив об опасных последствиях подобных действий для поддержания стабильности в регионе в целом.