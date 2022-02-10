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СНГ 10.02.2022 21:53

В Минске сообщили о телефонных переговорах начальников генштабов Белоруссии и США

Вопросы безопасности обсуждались в четверг в ходе телефонного разговора начальника Генштаба Белоруссии Виктора Гулевича и председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли.

"Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы безопасности", - говорится в сообщении военного ведомства Белоруссии.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, сообщили белорусские военные.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость-2022".

Российско-белорусские учения продлятся до 20 февраля. В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

Минобороны РФ сообщало о прибытии в Белоруссию на учения ряда частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением. Официально сообщалось, что в Белоруссию из России перебазирована система ПВО дальнего действия С-400, дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.

В учениях "Союзная решимость - 2022" задействуют почти все вооруженные силы Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России, заявил 21 января начальник главного управления боевой подготовки белорусской армии Андрей Некрашевич.

27 января начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич сказал, что после учений российские военные покинут Белоруссию, угрозы для соседей и Европы в целом нет. 8 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские войска вернутся из Белоруссии после маневров.

Одновременно с российско-белорусскими учениями крупные маневры проводит Военно-морской флот РФ. 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

В четверг Черноморский флот РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь.

В Черном море пройдут учения, в котором будут задействованы корабельные тактические группы, сообщила пресс-служба Черноморского флота в четверг.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, ГЕНШТАБ, РАЗГОВОР


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