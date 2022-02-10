Постпред США при ООН заявляет о планируемом разговоре Блинкена с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют провести очередной разговор, заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы держим открытыми двери для коммуникации с Россией. Насколько вам известно, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе провел разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют вновь провести разговор", - сказала она.
Томас-Гринфилд добавила, что США сохраняют готовность к диалогу с Россией на дипломатическом уровне.
"Мы готовы вести столько дипломатических переговоров с русскими, сколько им нужно, чтобы побудить их к деэскалации", - добавила она.
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