Постпред США при ООН заявляет о планируемом разговоре Блинкена с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют провести очередной разговор, заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы держим открытыми двери для коммуникации с Россией. Насколько вам известно, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе провел разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют вновь провести разговор", - сказала она.

Томас-Гринфилд добавила, что США сохраняют готовность к диалогу с Россией на дипломатическом уровне.

"Мы готовы вести столько дипломатических переговоров с русскими, сколько им нужно, чтобы побудить их к деэскалации", - добавила она.