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СНГ 10.02.2022 22:23

Постпред США при ООН заявляет о планируемом разговоре Блинкена с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров планируют провести очередной разговор, заявила в интервью CNN постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы держим открытыми двери для коммуникации с Россией. Насколько вам известно, госсекретарь Блинкен только на прошлой неделе провел разговор с министром иностранных дел Лавровым, и мы знаем, что они планируют вновь провести разговор", - сказала она.

Томас-Гринфилд добавила, что США сохраняют готовность к диалогу с Россией на дипломатическом уровне.

"Мы готовы вести столько дипломатических переговоров с русскими, сколько им нужно, чтобы побудить их к деэскалации", - добавила она.

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Тэги: США, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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