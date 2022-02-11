Илон Маск заявил, что первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship состоится в текущем году

Создатель американской аэрокосмической компании SpaceX заявил об уверенности в проведении первого орбитального полёта сверхтяжёлой ракеты-носителя Starship, которая будет использована при высадке человека на Луну, в текущем году.
"Я уверен, что мы запустим (Starship - ИФ) на орбиту в этом году", - сообщил Маск в ходе презентации, посвящённой прогрессу работ над проектом Starship.
Ранее полёт ракеты планировался на февраль 2022 года, однако из-за большого количества комментариев общественности по заявке SpaceX на получение лицензии для проведения запусков с космодрома компании в Техасе Федеральному управлению гражданской авиации США пришлось отложить дату оценки планируемого места запусков на риск создания опасности для окружающей среды и местной инфраструктуры до 28 февраля. Теперь самой ранней возможной датой полёта, если компании будет выдана лицензия, называется март 2022 года.
По плану компании, двухступенчатая ракета-носитель должна стартовать с частного космодрома SpaceX в южном Техасе. Спустя несколько минут после запуска двигателей нижняя ступень-ускоритель Super Heavy должна отстыковаться от верхней, а затем упасть в Мексиканском заливе. В то же время верхняя ступень ракеты должна выйти на орбиту Земли и сделать вокруг неё один виток, после чего она вернётся в атмосферу планеты и "приводнится" в Тихом океане.
В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.
В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.
В апреле 2021 года NASA объявило, что контракт на высадку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ, которая должна разработать посадочный модуль Starship HLS для безопасного возвращения человека на Луну.
В сентябре 2020 года NASA опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.
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