Эрдоган завершил лечение от COVID-19 и может вернуться к работе в обычном режиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19, сообщило в четверг агентство "Анадолу". По его информации, результаты ПЦР-тестов Эрдогана за последние два дня - отрицательные. Ожидается, что уже в пятницу президент может вернуться к работе в обычном режиме. О заражении COVID-19 Эрдоган сообщил 5 февраля, напоминает агентство.

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