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Регион 11.02.2022 09:14

Эрдоган завершил лечение от COVID-19 и может вернуться к работе в обычном режиме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успешно завершил лечение от COVID-19, сообщило в четверг агентство "Анадолу".

По его информации, результаты ПЦР-тестов Эрдогана за последние два дня - отрицательные. Ожидается, что уже в пятницу президент может вернуться к работе в обычном режиме.

О заражении COVID-19 Эрдоган сообщил 5 февраля, напоминает агентство.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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