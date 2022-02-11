Ввод американских войск в Украину чреват мировой войной - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска на Украину.

Байден призвал всех американцев незамедлительно покинуть Украину, однако добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".