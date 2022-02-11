Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0227 GBR   2.3 TRY   0.1255

Цена на нефть

10.02 $/bbl +/- WTI 89.88 +0.22 Brent 91.41 -0.14

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.02.2022 09:11

Ввод американских войск в Украину чреват мировой войной - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет направлять в Украину свои войска, поскольку это может стать поводом для развязывания мировой войны.

"Нет. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это станет мировой войной", - сказал он в интервью телеканалу NBC в ответ на вопрос о том, какое развитие событий может заставить его послать войска на Украину.

Байден призвал всех американцев незамедлительно покинуть Украину, однако добавил, что президент России Владимир Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, УКРАИНА, ВОЙСКА


Похожие новости


Байден поговорил с Макроном после визита французского президента в Россию и Украину Президент США, возможно, посетит Южную Корею в конце мая США надеются на стремление РФ мирно решить украинский кризис, но готовятся к любому сценарию - Байден Байден объявил о скорой переброске дополнительных войск в Восточную Европу Администрация Байдена провела переговоры с крупнейшими банками США по санкциям против России - СМИ Любое пересечение военными РФ границы Украины будет считаться вторжением в эту страну - Байден

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]