Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Президент США Джо Байден призвал всех американцев, которые остаются на Украине, покинуть страну.
"Американские граждане должны уехать сейчас", - сказал Байден в интервью NBC News.
Он отметил, что США в ситуации вокруг Украины "имеют дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий в мире".
"Это совсем другая ситуация, и все может быстро перевернуться с ног на голову", - заявил Байден.
Ранее Госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся на Украине, немедленно уехать.
"Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки", - следовало из сообщения госдепа.
США "не смогут эвакуировать граждан США в случае российских военных действий где-либо на Украине", отметили в Госдепе.
Американское внешнеполитическое ведомство предупредило, что регулярное консульское обслуживание, включая оказание помощи гражданам, пытающимся покинуть страну, будет "серьезно затронуто".
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