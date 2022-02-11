Манат подорожал к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 11 февраля ЦБА установил на уровне 1,9349 маната/1EUR (10 февраля - 1,9423 маната/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 11 февраля установил на уровне 0,0226 манат/1RUB (10 февраля - 0,0227 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
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