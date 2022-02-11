Финляндия продлила основные антиковидные ограничения на границе до 13 марта

Власти Финляндии продлевают ограничения на въезд в страну до 13 марта в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте финского министерства иностранных дел.

"Пандемия коронавируса продолжает распространяться. Чтобы гарантировать пропускную способность системы здравоохранения, на внешней границе продлеваются ограничения до 13 марта. Однако будут сделаны некоторые послабления", - говорится в сообщении.

Так, с 15 февраля у граждан, въезжающих в Финляндию из-за пределов Евросоюза или стран шенгенского соглашения, перестанут требовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при наличии сертификата о полной вакцинации либо свидетельства о выздоровлении от коронавируса в течение последних шести месяцев.

Требования касаются граждан, родившихся до 2006 года включительно.

У некоторых групп, въезжающих с территории третьих стран, перестанут требовать упомянутые сертификаты: это касается граждан Финляндии, иностранцев с постоянным видом на жительство или с веской причиной для посещения.

Ране сообщалось, что Финляндия начнет с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения. В течение месяца все они будут отменены, заявляла премьер-министр Санна Марин.

"В частности, с начала февраля прекратится введенный в конце пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны", - приводил ее слова портал телерадиовещания Yle.

Внутренний пограничный контроль был вновь введен в конце декабря после быстрого распространения "омикрона". Ранее внутренний пограничный контроль действовал с весны 2020 года до лета 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологический ситуации.