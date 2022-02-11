Груз гуманитарной помощи отправлен из Белоруссии в Венесуэлу

Boeing B737-300 венесуэльской авиакомпании Conviasa с грузом гуманитарной помощи вылетел в пятницу из Минска в Каракас, сообщили в МЧС Белоруссии.

"На его борту - лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты - всего 20 позиций. Среди них одноразовые комбинезоны и бахилы, маски, шапочки, ряд лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

МЧС Белоруссии организовало общую координацию доставки груза.

Boeing-747-300 венесуэльской национальной авиакомпании в среду приземлился в аэропорту Минска. Задача рейса - при содействии Минздрава и МЧС Белоруссии доставить гуманитарную помощь, оказанную республикой Венесуэле.