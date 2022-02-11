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ТЭК 11.02.2022 19:22

Украина в январе снизила добычу угля на 2%

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2022 года сократили добычу рядового угля на 46,8 тыс. тонн, или на 1,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 2 млн 533,6 тыс. тонн, свидетельствуют данные министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления министерства, в прошлом месяце снизили добычу на 0,2% (на 0,7 тыс. тонн) - до 329,6 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области добыли 1 млн 53,4 тыс. тонн угля (снижение на 4,8%), Луганской области - 21,2 тыс. тонн (снижение на 1%), Днепропетровской области - 1,386 млн тонн (рост на 3,6%), Львовской области - 68,8 тыс. тонн (снижение на 39%), Волынской области - 4,2 тыс. тонн (рост в 3,1 раза).

Как сообщалось, Украина в 2021 году увеличила добычу рядового угля на 2% по сравнению с 2020 годом - до 29 млн 387,6 тыс. тонн. В том числе добыто 22 млн 153,4 тыс. тонн энергетического угля составила и 7 млн 234,2 тыс. тонн коксующегося угля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УКРАИНА, УГОЛЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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