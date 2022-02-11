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Регион 11.02.2022 14:22

Парламентская оппозиция Армении отказалась работать в сформированной правящей партией комиссии по изучению обстоятельств войны в Карабахе в 2020г

Парламентская оппозиция Армении объявила бойкот сформированной правящей фракцией "Гражданский договор" следственной комиссии для изучения обстоятельств войны в Карабахе осенью 2020 года.

"Власти не могут объективно изучить свои же действия. Власть, публично заявившая, что "виновником номер один" и "ответственным номер один" за последствия катастрофической войны является именно она, сама же создает следственную комиссию. Очевидно, что следственная комиссия будет занята постановкой невиновности властей", - говорится в совместном заявлении оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею", распространенном в пятницу.

"Учитывая эти и ряд других обстоятельств, оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" приняли решение не участвовать в работах созданной властями следственной комиссии", - заявили авторы.

"Одновременно сообщаем, что выявление виновных в результатах 44-дневной катастрофической войны остается одним из главных приоритетов фракций "Армения" и "Честь имею"", - говорится в заявлении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ОППОЗИЦИЯ


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