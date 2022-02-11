Пандемия COVID-19 не близится к завершению, возможно появление новых вариантов вируса - ВОЗ

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан считает, что пандемия COVID-19 еще не завершена, и возможно появление новых вариантов коронавируса, сообщает в пятницу The Guardian.

"Мы видели, как вирус развивался, мутировал... мы знаем, что будет больше вариантов, вызывающих обеспокоенность, так что к концу пандемии мы еще не подошли", - цитирует The Guardian ее слова.

Она напомнила, что около 11-12 тыс. человек умирают ежедневно из-за COVID-19, в основном это невакцинированные люди.

Сваминатан также отметила, что следует справедливо распределять вакцины по всему миру. Пока во многих западных странах активно проводится ревакцинация, в Африке вакцинирован лишь каждый четвертый медработник.