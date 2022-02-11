В мечети на западе Афганистана прогремел взрыв

В соборной мечети города Кала-и-Нау, административного центра провинции Бадгис на западе Афганистана после пятничного намаза произошел взрыв, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Пока нет информации о характере и жертвах этого инцидента", - говорится в сообщении.

Захватившее Афганистан движение "Талибан" пока не комментировало произошедшее. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.