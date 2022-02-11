Инфляция в 2022г снизится до 5-6%, вернется к цели в середине 2023г

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2022 год и теперь ждет рост цен на 5-6% вместо ранее ожидавшихся 4-4,5%, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров.

Преобладающее влияние проинфляционных факторов привело к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. ЦБ теперь ожидает, что инфляция вернется к цели в середине 2023 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

В январе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после снижения в декабре, тем не менее были ниже пиковых значений осени 2021 года. Годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

"Показатели, характеризующие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении. Это является отражением того, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом цен на мировых рынках. При этом дальнейшее расширение производства ограничено растущей нехваткой рабочей силы", - указал регулятор.

Инерцию роста цен усиливают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания населения и бизнеса. В январе инфляционные ожидания населения несколько снизились, но оставались вблизи максимумов за последние шесть лет. Последние данные указывают на рост ценовых ожиданий предприятий и обновление ими многолетних максимумов. Ожидания профессиональных аналитиков на 2022 год повысились, однако на среднесрочную перспективу заякорены вблизи 4%.