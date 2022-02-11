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Инфраструктура и тендеры 11.02.2022 14:56

Агентство DOST отбирает аудитора

Агентство DOST объявило тендер на отбор компании для аудита финансовой отчетности агентства и 7 юридических лиц, входящих в его структуру, за 2021 год в соответствии с международными стандартами.

Стоимость участия в тендере составляет 100 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 17:00 15 марта. Тендерная процедура состоится 16 марта в 17:00.

Победитель тендера должен выполнить работу в течение 6 месяцев.

Контактное лицо: Айсель Ильясова. Телефон: (+99412) 525-50-26 (9234).

Х.Насирзаде

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Тэги: DOST, АУДИТ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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