Восемь человек погибли при взрыве близ мечети на западе Афганистана

По предварительным данным, в результате взрыва вблизи соборной мечети в городе Кала-и-Нау, административного центра провинции Бадгис на западе Афганистана, погибли восемь человек, еще 20 получили ранения, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Агентство публикует видео с места событий.

"Очевидцы рассказывают, что сегодняшний взрыв был вызван придорожной миной, которая взорвалась, когда верующие покидали соборную мечеть Кала-и-Нау после пятничного намаза. По данным источников, восемь человек погибли, еще 20 получили ранения", - говорится в сообщении.