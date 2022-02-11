Инфляция в Азербайджане в январе составила 1,6%, среднегодовая – ускорилась до 12,5%

В Азербайджане в январе 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 1,6% против инфляции в декабре 2021 года на уровне 1,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Инфляция в Азербайджане в январе составила 1,6%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 2,6%, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги подорожали на 1%», - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец января 2022 года составила 12,5% (на конец декабря 2021 года – 6,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец января составила 17,1%, по непродовольственным товарам – 5,9%, услугам – 11,1%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.
Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует замедление среднегодовой инфляции до 4%. Согласно оценкам Центробанка, в 2022 году среднегодовая инфляция составит 6,6%-7,1%.
Р.Ахмедов
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