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Макроэкономика 11.02.2022 15:19

Инфляция в Азербайджане в январе составила 1,6%, среднегодовая – ускорилась до 12,5%

В Азербайджане в январе 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 1,6% против инфляции в декабре 2021 года на уровне 1,6%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в январе составила 1,6%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 2,6%, на непродовольственные товары - на 0,8%, услуги подорожали на 1%», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец января 2022 года составила 12,5% (на конец декабря 2021 года – 6,7%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец января составила 17,1%, по непродовольственным товарам – 5,9%, услугам – 11,1%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.

Минэкономики Азербайджана на 2022 год прогнозирует замедление среднегодовой инфляции до 4%. Согласно оценкам Центробанка, в 2022 году среднегодовая инфляция составит 6,6%-7,1%.

Р.Ахмедов

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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