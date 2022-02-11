Путин обсуждает с членами СБ РФ отношения со странами СНГ

Механизмы взаимодействия со странами СНГ обсуждаются в пятницу на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.

"Последние события показывают, что вся эта работа (на постсоветском пространстве - ИФ) дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы", - сказал Путин, открывая совещание.

По словам президента, "у нас здесь много инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами". Президент добавил, что речь идет, в частности, о странах-партнерах России по ЕврАзЭС и ОДКБ.