Нефть перешла к росту после отчета МЭА

Цены на нефть перешли к росту в пятницу после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подорожали на $0,79 (0,86%) - до $92,2 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,95 (1,06%) - до $90,83 за баррель.
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