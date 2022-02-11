Нефть перешла к росту после отчета МЭА

Цены на нефть перешли к росту в пятницу после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:43 подорожали на $0,79 (0,86%) - до $92,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,95 (1,06%) - до $90,83 за баррель.